/ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಂಚಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ದಿಗ್ಗಜ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದ ವೈಭವ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ...
9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು 20 ರನ್ : ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 222.22ರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೂ, ಈ ಸಣ್ಣ ಆಟವೇ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಜಯವರ್ಧನೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ: ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 211.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 201.82 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್: ಈ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 235.09 ರ ತೂಫಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
|ಆಟಗಾರ
|ದೇಶ
|ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
|ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
|ಭಾರತ
|235.09
|ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
|ಭಾರತ
|211.32
|ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|201.82
|ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫುಲ್
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|201.67
|ರಿಚರ್ಡ್ ಲೆವಿ
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
|200.00