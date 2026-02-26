English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ಗೆ ಸಂಜು ಕಂಬ್ಯಾಕ್..?

india vs zimbabwe match: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 76ರನ್‌ಗಳ  ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಟೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯೆವೇ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 26, 2026, 05:10 PM IST
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ಗೆ ಸಂಜು ಕಂಬ್ಯಾಕ್..?

india vs zimbabwe match: ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (ಚೆಪಾಕ್) ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ  ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ (ICC T20 World Cup 2026) ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಲಿದೆ.. 

ಚೆಪಾಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಂದು  ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೂ ಈ  ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿತ್ತೋ ತಂಡದ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಭಗ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ  ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಗೆಲುವು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಇನ್‌ ಔಟ್‌ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರನ ತಲೆಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ..!

ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.ಚೆಪಾಕ್‌ನ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್?

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ.. ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್-8 ನಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯಮ  ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಚಪಾಕ್‌ ಪಿಚ್‌ ಪಂದ್ಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ..ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪಿನ್ನರ್  ಆದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಒಲಿವು ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ..ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಫೆವರೀಟ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು.. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ..!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

