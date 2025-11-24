English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kabaddi WC; ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌?

Kabaddi WC; ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌?

ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:09 PM IST
  • ಕಬ್ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ
  • ನಾಕೌಟ್‌ ಹಾಗೂ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿರುವ ಭಾರತ

2025ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು 33- 21 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಡಾಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಿರುಸಿನ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ ಯುವತಿಯರು ಇರಾನ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಡಿಂಗ್‌, ಟ್ಯಾಕಲ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಟ ಆಡುತ್ತ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಎನಿಸಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಡುಗಿಯರು ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅನ್ನು 65-20 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಲೀಗ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಿತು. ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 63-22 ಅಂತರದಿಂದ, ಉಗಾಂಡ ತಂಡವನ್ನು 51-16 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೀಮ್‌ ಎನಿಸಿದೆ. 

ತವರಿನಲ್ಲೇ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು 25-18 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಎನಿಸಿದೆ. 

