India vs New Zealand, T20 World Cup Final: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. 20 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಯಾರು ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಒಲಿದು ಬಂದರೆ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಾಖಲೆ ಎಂದರೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ICC ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಗೆದ್ದರೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡಲಿದೆ.
