India womans teams win by 7 wickets againest Pakistan: 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಪ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅವರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಶವ್ವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ 13, ಶವ್ವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ 14 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೂ 9 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 18.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 55 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ವಿಲವಿಲ ವದ್ದಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಕೂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅಲ್ಪ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 56 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 12 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗೆ ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 124 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು. ಇವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ 4 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಬೇಗನೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅಜೇಯ 18 ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅಜೇಯ 12 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಆಗಮಿಸಿದರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 8.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 57 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 55 ರನ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಲೌಟ್ ಅಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕೇವಲ 56 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.