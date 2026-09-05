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Ind vs Pak; ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌, ಕೆಲವೇ ರನ್‌ಗೆ ಪಾಕ್‌ ಅಲೌಟ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಜಯೀಭವ

ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್‌ ಕೂಡ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅಲ್ಪ ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 05, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:55 PM IST
Ind vs Pak; ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌, ಕೆಲವೇ ರನ್‌ಗೆ ಪಾಕ್‌ ಅಲೌಟ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಜಯೀಭವ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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