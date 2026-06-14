Women's T20 World Cup 2026 IND vs PAK: ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಅದೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಅವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ ಜೆಮೀಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಬಾರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು.
ಸ್ಮೃತಿ-ಹರ್ಮನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೊತೆಯಾಟ : ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಜೊತೆಯಾದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು 91 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅವರು ಔಟಾಗುವ ಮುನ್ನ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 68 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ : ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರವಾಸ ಮಂಧಾನ ಪಾಲಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಂತರ ನಡೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಂಧಾನ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.