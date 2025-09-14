English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಾತಿಲ್ಲ.. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ..! ಟಾಸ್‌ ವೇಳೆ ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕನ ಮುಖವೂ ನೋಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್! ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡ್ತಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

Suryakumar Yadav- Salman Ali Agha no handshake: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:13 PM IST
    • ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಪಂದ್ಯ
    • ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕನ ಮುಖವೂ ನೋಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್
    • ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ

ಮಾತಿಲ್ಲ.. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ..! ಟಾಸ್‌ ವೇಳೆ ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕನ ಮುಖವೂ ನೋಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್! ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡ್ತಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

Suryakumar Yadav- Salman Ali Agha no handshake: ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕರೆಗಳ ನಡುವೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು"- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಂದಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್‌!! ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಆತ?

ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಳಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು 26 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ 242 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಈ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹ ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು T20I ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ..? ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕಳುಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ... ಘಟನೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಬದಲಾಗಿ, 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ T20I ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Suryakumar yadavPakistan captain Salman Ali AghaSuryakumar Yadav handshake

