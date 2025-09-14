Suryakumar Yadav- Salman Ali Agha no handshake: ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕರೆಗಳ ನಡುವೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಳಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು 26 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ 242 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಈ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹ ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು T20I ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾಗಿ, 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ T20I ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
Tense moments at the toss – 𝐛𝐨𝐭𝐡 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐤𝐢𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞 ahead of the high-voltage India vs Pakistan clash.
📸: Sony #AsiaCup2025 #INDvPAK #Cricket pic.twitter.com/WyVOeGxtNO
— SportsTiger (@The_SportsTiger) September 14, 2025