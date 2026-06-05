ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೋನಾ ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್ (ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್) ಅವರು ಕೇವಲ 32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮರಳಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ತೀವ್ರ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವಿದಾಯದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
🚨 KS BHARAT ANNOUNCES RETIREMENT 🚨
Indian wicketkeeper-batter K. S. Bharat has reportedly announced his retirement from international cricket at the age of 32. 🇮🇳🧤
From being a ball boy in Visakhapatnam to representing India in Test cricket, Bharat's journey was built on… pic.twitter.com/6UQ7pTMJzX
— Naveen (@KvkMsn) June 4, 2026
ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭರತ್,ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ, ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭೇಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತುದಾರರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಒಟ್ಟು 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 20.09 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವು 2023 ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಆ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.