Shikhar Dhawan Love Story: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಬ್ಬರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಆಯೇಷಾರನ್ನು ಧವನ್ ವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸಾರದ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಆಯೇಷಾ 10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಖರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ಆಯೇಷಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ಫೇಸ್ಬುಕ್’ನಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಿಖರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಸ್ನೇಹವೇ ಪ್ರೇಮವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಡತೊಡಗಿದರು. ತನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ಧವನ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಇರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಯೇಷಾ 10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2012 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಆಯೇಷಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಒಂದು ದಿನ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಶಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು.
ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗಲೇ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಶಿಖರ್ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.