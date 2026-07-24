Judoka Arun Kumar, Weightlifter Dilbag Singh: 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವೂ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (Scotland)ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ (Glasgow) ನಗರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (British King Charles) ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜೂಡೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಜೂಡೋ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ (Dilbagh Singh) ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (Dope Test) ಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಾರಣ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಭಾರತದ ಜೂಡೋ ಪಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 73 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕ್ವಿಂಗ್ಡಾವೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅನಾಬೊಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (NADA) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜೂಡೋ ಟೀಮ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜುಲೈ 31 ರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂಡೋ ತಂಡವು ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಲಿದೆ. ಏಳು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮಹಿಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಡುಗಳು ಸೇರಿ 14 ಜನರ ಜೂಡೋ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. 21 ವರ್ಷದ ಅರುಣ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ತೈಪೆ ಏಷ್ಯನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರುಣ್ಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ.
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ (ADRV) ಯಿಂದ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಡುಗಳು ಕೋಟಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಟಾವನ್ನು 16 ರಿಂದ 11ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ 2026 ಜುಲೈ 22 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5 ಡೋಪಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೋಟಾವನ್ನು 16 ರಿಂದ 11 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 12-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು 126 ಸದಸ್ಯರ ಅಥ್ಲೀಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದೇಶ 124 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಡುವಿಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡೋಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆತೆಯೇ ಡೋಪಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.