FIFA Worldcup 2026: ವಿಶ್ವದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಇದೀಗ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀಸನ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳಾದ ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಿಶಾನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ (Nishan Velupillay) ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ-ತಮಿಳು ಮೂಲದವರಾದ ನಿಶಾನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ತಂಇಲು ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ನಿಶಾನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ?
ನಿಶಾನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ ಮೇ 7, 2001 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಸಚಿನಾಥ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ. ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳು ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ನಿಶಾನ್!
ನಿಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶಾನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಈರಾ ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2001 ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಿಶಾನ್ ಆಡಿದ ಒಟ್ಟು 128 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 19 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ, ವೇಗವೇ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
2024ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ!
ಇನ್ನು ನಿಶಾನ್ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಿಶಾನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶವವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದದರು. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯ ನಿಶಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಶಾನ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ 7-8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.