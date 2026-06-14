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FIFA Worldcup 2026: ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹುಡುಗ! ಆತನ ಆಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಅಚ್ಛರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ

Nishan Velupillay: ಜೂನ್‌ 11 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಿಶಾನ್‌ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ (Nishan Velupillay) ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:07 PM IST
FIFA Worldcup 2026: ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹುಡುಗ! ಆತನ ಆಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಅಚ್ಛರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹುಡುಗ! ಆತನ ಆಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಅಚ್ಛರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ
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