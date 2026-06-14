Indian Players in FIFA World Cup 2026 : ಭಾರತ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಿ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಆ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು..? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶೆಡ್ (ಕತಾರ್) : ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಲಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲದ 19 ವರ್ಷದ ತಹ್ಸಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶೀದ್, ಈ ಬಾರಿ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಕತಾರ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಲಶ್ಶೇರಿಯ ಜಮ್ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ಶೈಮಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ತಹ್ಸಿನ್ ಕುಟುಂಬ 1996 ರಲ್ಲೇ ಕತಾರ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ತಂದೆ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಹ್ಸಿನ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಆಸ್ಪೈರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಇವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕತಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲಬ್ 'ಅಲ್ ದುಹೈಲ್' ಪರ ವಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶಾನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಾಕರ್ ತಂಡದ (ಸಾಕರೂಸ್) ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 25 ವರ್ಷದ ನಿಶಾನ್ ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ ತಮಿಳು ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಾಯಿ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ-ಮಲೇಷಿಯನ್ ಮೂಲದ ತಮಿಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುವ ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಂಗರ್, ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) : ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುವ 27 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬಿ ಮೂಲದವರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ದೈತ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ‘ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್’ ಪರ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ (ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ) : ಕಾಂಗೋ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ (29) ಅವರದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಇವರ ತಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದವರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ‘ನಾಂಟೆಸ್’ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: ಈ ಹಿಂದೆ 2006 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿಕಾಶ್ ದೊರಾಸೂ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ (ನಾಲ್ಕು) ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ನಂಟಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಜಾದೂ ನೋಡಲು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.