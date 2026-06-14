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ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜರ್ಸಿ, ಭಾರತದ ರಕ್ತ: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ 3 ಭಾರತೀಯರು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜು

FIFA World Cup 2026 : ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬ ‘ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್’ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು. ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಇದರ ನಡುವೆ FIFA World Cup 2026 ಕೆಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 14, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:32 PM IST
ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜರ್ಸಿ, ಭಾರತದ ರಕ್ತ: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ 3 ಭಾರತೀಯರು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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