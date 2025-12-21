English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿವರು

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿವರು

2025ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 41 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, 40  ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ 41.07ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,602 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 21, 2025, 04:36 PM IST
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000
camera icon8
EPFO News
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000
ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!
camera icon5
Bhargavi llb kannada serial
ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!
ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon7
Guru Budha Parivartana Yoga
ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿವರು

Most runs in T20 cricket: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ. 2025ರ ವರ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಮುರಿಯುವ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 29 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 89.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 1,614 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಗಳು ಸಿಡಿದಿದ್ದವು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 147.12 ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

2025ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 41 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, 40  ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ 41.07ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,602 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 9 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ 2025 ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವು 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ 41 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ 41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 45.54ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,503 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 175.99 ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್‌ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 34 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 33 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 46.13 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 1,338 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 10 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಆ ವರ್ಷ 37 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 36 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 39.30ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,297 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 10 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Most runs in T20 cricketindian cricket teamAbhishek SharmaVirat KohliYashasvi Jaiswal

Trending News