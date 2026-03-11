English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ RCB vs SRH ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ!!

IPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ RCB vs SRH ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ!!

IPL 2026 Schedule: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ಸೀಸನ್-19ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:18 PM IST
  • ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ಸೀಸನ್-19ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ
  • ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

Trending Photos

ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
camera icon5
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..
camera icon5
India Currency
10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?
camera icon5
US-Israel-Iran War
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
IPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ RCB vs SRH ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ!!

IPL 2026 Schedule: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ದೇಶದ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸದ್ಯ ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಟೂರ್ನಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ರೋಹಿತ್-ಧೋನಿ ಬಂದ್ರೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ  ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಸದಿರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ KSCA ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್​ ಮೂಲಕವೇ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ 28ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ RCB Vs SRH
ಮಾರ್ಚ್ 29ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ MI Vs KKR
ಮಾರ್ಚ್ 30ಕ್ಕೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ RR vs CSK
ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ PBKS vs GT
ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ LSG vs DC
ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ KKR vs SRH
ಏಪ್ರಿಲ್ 3ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ CSK vs PBKS
ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ DC vs MI
ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಸಂಜೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ GT vs RR
ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ SRH vs LSG
ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ RCB vs CSK
ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ KKR vs PBKS
ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ RR vs MI
ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ DC vs GT
ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ KKR vs LSG
ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ RR vs RCB
ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ PBKS vs SRH
ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ CSK vs DC
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ LSG vs GT
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ MI vs RCB ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026 IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಘ್ನ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಿಸಿ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026 ScheduleIPL 2026 First Phase Schedule announcedIPL 2026 Schedule announcedIPL 2026 Date And TimeIPL 2026 Start From March 28th

Trending News