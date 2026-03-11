IPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ RCB vs SRH ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ!!

IPL 2026 Schedule: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ದೇಶದ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸದ್ಯ ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಟೂರ್ನಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಸದಿರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ KSCA ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕವೇ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ
ಮಾರ್ಚ್ 28ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ RCB Vs SRH
ಮಾರ್ಚ್ 29ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ MI Vs KKR
ಮಾರ್ಚ್ 30ಕ್ಕೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ RR vs CSK
ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ PBKS vs GT
ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ LSG vs DC
ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ KKR vs SRH
ಏಪ್ರಿಲ್ 3ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ CSK vs PBKS
ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ DC vs MI
ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಸಂಜೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ GT vs RR
ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ SRH vs LSG
ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ RCB vs CSK
ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ KKR vs PBKS
ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ RR vs MI
ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ DC vs GT
ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ KKR vs LSG
ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ RR vs RCB
ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ PBKS vs SRH
ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ CSK vs DC
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ LSG vs GT
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ MI vs RCB ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
