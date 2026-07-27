Esha singh clinches gold, Manu Bhakar Bronze: ISSF (international Shooting Sport Federation) ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ (Hangzhou) ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ (ರೈಫಲ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಶಾಟ್ಗನ್) ಮಹಿಳೆಯರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.
ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡೆಲ್ ಪಡೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, 50 ಮತ್ತು 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಚೀನಾದ ಯುಯುಯು ಜಾಂಗ್ (Yueyue Zhang) ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬಂದ ಯುಯುಯು ಜಾಂಗ್ 37 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟರು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಹ್ಯೋನ್ ಗ್ಯೋಂಗ್ ಪಾಕ್ (Hyon Gyong Pak) ಅವರನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಡಬಲ್ ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ 28 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲು ಸೈನ್ಯಮ್ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚಿನ್ನ ಪದಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ, 6 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Heartiest congratulations to @singhesha10 on winning the Gold Medal and @realmanubhaker on securing the Bronze Medal in the women's 25m pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou.
Your remarkable achievement is a testament to your dedication, precision and unwavering… pic.twitter.com/OLuW971Vbm
— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) July 27, 2026