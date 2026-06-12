ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ (49) ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್ಆರ್ಎಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಿಕೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎದುರಾದ ಕಾರಣ, ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೃದಯದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತುರ್ತು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Dronacharya Jaspal Rana and his daughter @realmanubhaker after the Paris Olympics campaign ended.
I am posting this video for the first time.
It's almost like the Guru is eternal. Omnipresent.
Why death?#jaspalrana pic.twitter.com/jrceskipZk
— Jai Hind (@kannandelhi) June 12, 2026
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಎರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗುವಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಹತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೋಚ್ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (1994, 1998, 2002, ಮತ್ತು 2006) ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2006 ರ ದೋಹಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 25 ಮೀ ಸೆಂಟರ್ ಫೈರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (1994) ಮಿಲನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರಾಣಾ, ನಿಧನದವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.