Jemimah Rodrigues on virat kohli and anushka in news zealand: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೆಫೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
"ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಅವರು, ಓಹ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಾಷಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. "ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳು. ಕೊನೆಗೆ ಕೆಫೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸಾಕು. 11:30. ಈಗ ಹೊರಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.