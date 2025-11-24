English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 24, 2025, 06:59 PM IST
ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವತಿಯರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡಿದರು.  

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸೋಲನ್ನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಕೌಟ್‌, ಲೀಗ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ತಂಡವನ್ನು, ಭಾರತ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ಟೀಮ್‌ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರೈಡಿಂಗ್‌, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್‌, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ತಂಡವನ್ನು 35-28 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. 

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ರಿತು ನೇಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ರಾಣಾ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಫಲಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ನಾಯಕಿ, ಉಪನಾಯಕಿ ಸೇರಿ ಐದು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇದ್ದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್‌ ತೈಪೆ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟು‌ ಸತತ  ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ.  

