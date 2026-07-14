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Cricket Legends: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಾರೆಯರು ವಿದಾಯ; ಗೌರವದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ

Indian Women: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹೀದರ್‌ ನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ವುಮನ್‌ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಂಟ್‌ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಜರ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST
Cricket Legends: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಾರೆಯರು ವಿದಾಯ; ಗೌರವದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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