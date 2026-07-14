ಲಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 270 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಡ್ ಅರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ವುಮನ್ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಜರ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ
ಅತ್ತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಜರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಜರ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಹಿಗಳಿದ್ದು, “To Heather and Tammy – For your incredible careers. With respect from Team India” ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಸ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಹೀದರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
A heartwarming tribute to two incredible careers 🫶#TeamIndia players presented special signed jerseys to Heather Knight and Tammy Beaumont to celebrate their remarkable time in international cricket 🙌#ENGvIND | @englandcricket pic.twitter.com/wW9gJqwceA
— BCCI Women (@BCCIWomen) July 14, 2026
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಾಧನೆ
ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರು 2016ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಹಲವು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವು ಸದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.