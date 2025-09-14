ʼಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಒಡೆದಾಗ್ತೀವಿʼ ಎಂದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!! ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಭಾರತ... ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯವೇ ರದ್ದು!!

Shahnawaz Rana statement about Somnath temple: 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮುಂಬರುವ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಘರ್ಷಣೆಯು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞ ಶಹನವಾಜ್ ರಾಣಾ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ತಂಡವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಕರೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಪರ ಪೈಪೋಟಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಣಾನಂತಹವರು ನೀಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂತ "ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧ" ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ಗಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು:
ಭಾರತ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿ.ಕೀ), ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (ಸಂಜು, ಸಂಜು)
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಹಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಹುಸೇನ್ ತಲತ್, ಖುಷ್ದಿಲ್ ಶಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಲೀಮ್ ಅಯ್, ಸಲೀಮ್ ಅಯ್ ಮುಖೀಮ್