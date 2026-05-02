ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕ್ರೇಜ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅತ್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮೇ 1ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಜಿಗಿದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ನವೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 100% ತೂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 50% ತೂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2023ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಡದಿದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
Australia reign supreme in ICC Men's Test Team and Women's ODI Team rankings in the annual update 🔝
Details 👇https://t.co/rWfD9x2wCW
— ICC (@ICC) May 1, 2026
ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ತಂಡ 104 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 102 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 131 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 119 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.