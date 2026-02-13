ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲಕ್! ಆಸೀಸ್ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!

ಕೊಲಂಬೊ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇವಲ ಆಸೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಕ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ..!
2007ರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈಗ 2007ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಕೂಡ ಇಂತಹುದೇ ಕೆಲವು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ 2007ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2007ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತೋ, ಅದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು.ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ ಆಘಾತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದು ನಡೆದಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
𝐈𝐂𝐂 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐓𝟐𝟎 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 |
Zimbabwe beat Australia by 23 runs
Final Score:
🇿🇼ZIM 169/2(20)
🇦🇺AUS 146(19.3)
📍R.Premadasa Stadium, Colombo#T20WorldCup | #T20WorldCup2026 | #ZIMvAUS pic.twitter.com/6AkCrzjzdN
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 13, 2026
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನ್ನೆಟ್ ಅಜೇಯ 64 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 170 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ 17 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸೀಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿದರು.
The celebrations have begun in Barbados 🥳
A round of applause for the ICC Men's T20 World Cup 2024 winning side - Team INDIA 🇮🇳🙌#T20WorldCup | #TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/OElawo7Xha
— BCCI (@BCCI) June 29, 2024
ಬದಲಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಈಗ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೇರಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೋತಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. 2007ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 2026ರಲ್ಲೂ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಭಾರತವೇ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ, 2007ರ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.