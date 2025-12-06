English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು: SMAT ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು: SMAT ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:48 PM IST
  • SMAT ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪುಣೆಯ MCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು DY ಪಾಟೀಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ
  • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಸಿಇಒ ರೋಹಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು: SMAT ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬೀರಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೂಲತಃ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳು, ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪುಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ತಾಯಿ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

SMAT ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ಪುಣೆಯ MCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು DY ಪಾಟೀಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಸಿಇಒ ರೋಹಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನವೂ ಇದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಾಲ್ಕು SMAT ಗುಂಪು ಹಂತದ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರು, ತರಬೇತುದಾರರು, ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪುಣೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿ ಬಾಸ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹವಾ..!

ಇಂಡಿಗೊ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಎಂಟು ತಂಡಗಳು, ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಣೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಂಡರ್-23 ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್-19 ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

