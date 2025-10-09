India vs South Africa Women: 2025ರ ಮಹಿಳಾ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಹಂತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸವಾಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಸತತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಪಂದ್ಯ: ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರವೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು: ಗಾಳಿಯ ರಭಸದೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆರೆತಿರುವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೈಜಾಗ್ (ಡಾ. ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸಿಎ-ವಿಡಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ) ಪಿಚ್ ವರದಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ವೈಜಾಗ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಪಿಚ್ ಸ್ವರೂಪ: ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಪಿಚ್ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 270 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶ: ವೈಜಾಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಟಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ: ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ,ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಭಾರತ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ XI:
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ XI:
ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ (ನಾಯಕಿ), ತಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್, ಸುನೆ ಲುಸ್, ಮಾರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್, ಆನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್, ಸಿನಾಲೊ ಜಾಫ್ತಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಮಸಾಬಟಾ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ, ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ.