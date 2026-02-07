English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 World Cup 2026 : ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? 

T20 World Cup 2026 : ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? 

ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಐಸಿಸಿಗೆ ಸುಮಾರು 30-35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:58 PM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿಯಾಗಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಐಸಿಸಿಗೆ ಸುಮಾರು 30-35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು

T20 World Cup 2026 : ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಮಾರು 170 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕಿನ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 3.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಒಂದು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ..! ಏನಿದು ನಿಯಮ?

250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ..!

ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು? ಐಸಿಸಿಯ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಫೈಸಲ್ ಹಸ್ನೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ,ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ: ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು.

ಇತರೆ ಮೂಲಗಳು: ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು, ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯ 200 ರಿಂದ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್-ಚೀನಾಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಈ ನಡೆ..!

ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಐಸಿಸಿಗೆ ಸುಮಾರು 30-35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಐಸಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಪಾಲನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬೆಲೆ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿಯಾಗಿದೆ.

