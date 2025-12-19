English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಹೊಸ 17 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜೊತೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿವೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಹೊಸ 17 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜೊತೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿವೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಕಹಿಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಭಾರೀ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿ ಸಂಭವಿಸಿ 11 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:27 PM IST
    • ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ನಂತರ IPL 2026 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರದ್ದು
    • ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
    • ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ

Trending Photos

ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon10
IQ
ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಗಳು! ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
paneer good for health
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
camera icon10
Tulsi plant
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
camera icon5
‌Pavithra gowda jail tv
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಭಾಗ್ಯ..!ಹೇಗಿತು ಪವಿತ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಹೊಸ 17 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜೊತೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿವೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

IPL 2026 RCB Team : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಕಹಿಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಭಾರೀ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿ ಸಂಭವಿಸಿ 11 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದರ ನಂತರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್‌..!‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಔಟ್‌

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 17 ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ/ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. 33 ಸಾವಿರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ & ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು
2. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ KSCA ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
3. ಕಿರಿದಾದ ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಅಡಿ ಅಗಲ, ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಎಂಟ್ರಿ & ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು
4. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶ  & ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು
5. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಲೆ TRIAGE ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಂಡಗಳ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು 
6. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ & ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ವರದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು
7. ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿ ಚೆಕಿಂಗ್, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ದಳ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು 
8. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಸಬೇಕು
9. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇಪ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು
10. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
11. ಕೆಲಸಗಾರರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ಮಳಿಗೆ ಇಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು
12. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು
13. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು
14. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಣೆ & ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು 
15. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ Real Time Crowd Flow Monitoring System ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು
16. ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರಾಟ, ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು 
17. 2025ರ IPL ಭದ್ರತೆಯ ವೆಚ್ಚ 2.04 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCBRoyal Challengers BengaluruRoyal Challengers BangaloreIPL FranchiseIPL 2025 Champion

Trending News