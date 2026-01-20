New Zealand Cricketers Unsold: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿ ಬಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಕಿವೀಸ್ ತಾರೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಮರುದಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕು.. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಆಟಗಾರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿತನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ರಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬದಲಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಂಡಗಳು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಫಿನಿಷರ್ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿದರೂ, ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ನಾಯಕರು, ಲೀಗ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗೆ (ಮೂಲ ಬೆಲೆ) ಮಾರಾಟವಾಗದಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಮುಂಬರುವ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹರಾಜಿನ ಸೋಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.