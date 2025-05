IPL 2025: ಗಾಯದಿಂದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 247 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈಗ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗರವಾಲ್ 127 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್) ತಂಡದ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ ಅತಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 85 ರನ್‌ಗಳ ವೀರೋಚಿತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅತಾಲ್, ವಿವಿಧ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ 49 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 34.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1507 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ.

2023ರ ಕಾಬುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅತಾಲ್, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 7 ಫೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್‌ಗಳ ಶತಕವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಇಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಅತಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು, 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 368 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಮಯಾಂಕ್! 🥹

After 1️⃣2️⃣ long years, 𝐡𝐞’𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 where he belongs. Happy #HomeComing, Mayank. 🏡

12th Man Army will be on top of the moon hearing this, and they’ll all be right behind you. 🫶 pic.twitter.com/k5RwAGINrG

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 7, 2025