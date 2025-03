IPL 2025: ಐಪಿಲ್‌ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Disha patani remuneration: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ತಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್.. ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪುಷ್ಪ-2 ಚಿತ್ರದ ಸುಸೇಕ್ ಅವರ ಅಗ್ಗಿರವ್ವ ಹಾಡಿನಂತೆಯೇ ಇರುವ "ನಾ ಸಾಮಿ" ಹಾಡನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು, ಆದರೆ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯ ನೃತ್ಯವು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯ ನೃತ್ಯವು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅನೇಕರು ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Disha Patani just set the IPL stage on 🔥 with her electrifying dance moves! 😍💃Pure grace, energy & hotness combined! #DishaPatani #IPL2025 #DishaOnFire #KKRvsRCB #ViratKohli𓃵 #ipl2025openingceremony Rahane Phil Salt राणा सांगा Patidar pic.twitter.com/GrVnIT0sNd

'ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ.' 'ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಾರಂಭ', 'ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯ ನೃತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು', 'ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯ ನೃತ್ಯ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್‌ ಆಗಿದೆʼ ಹೀಗೆ ಈ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಭಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯ ಅಭಿನಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಬೋಲ್ಡ್‌ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

here is the vertical edit of disha patani from ipl 2025

some cuts may be blury because of wide angles by cameraman if you want slow use twitter feature to slow the speed . man what a performance she gave . those moves

enjoy the edit #rcb #kkr #IPL2025 #ipl2025openingceremony pic.twitter.com/Jx5p0L32Ma

— Anos Voldigoad (@villan_97) March 22, 2025