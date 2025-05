ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2025 ರ ರೋಚಕ ಆವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ವಾರದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಲೀಗ್‌ಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಇದು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಕೆಆರ್ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿಯಿವೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಕೆಕೆಆರ್‌ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಗೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.

