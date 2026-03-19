English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL 2026: ಅಭಿಷೇಕ್ or ಇಶಾನ್ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಯಾರು?

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 19, 2026, 06:41 PM IST
  • ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ
  • ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ
  • ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೈಗೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

Trending Photos

ಧೋನಿಗೆ ಹುಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು 4.80 ಕೋಟಿ ರೂ..!
camera icon6
MS Dhoni
ಧೋನಿಗೆ ಹುಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು 4.80 ಕೋಟಿ ರೂ..!
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight Loss Remedies
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..
camera icon6
first night songs
ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್‌! ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವ್ರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ..
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌
camera icon6
Suraj Chavan
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌
IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಇಶಾನ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಆಶಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ಅವರು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ! RCBಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಬದಲಾದ ವಿರಾಟ್ ಲುಕ್!

ಇಶಾನ್ ನಾಯಕ & ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪನಾಯಕ

ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಇಶಾನ್ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ‌ 

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ನಾಯಕತ್ವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, SRH ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ..! ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ IPL ನಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Sunrisers HyderabadPat CumminsIshan KishanAbhishek Sharma

Trending News