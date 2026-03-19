IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಇಶಾನ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಆಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದಲೂ ಅವರು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಶಾನ್ ನಾಯಕ & ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪನಾಯಕ
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG
— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಇಶಾನ್ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ನಾಯಕತ್ವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, SRH ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
