English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವರ್ಸಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಂಜರಸ್?

ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ.ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:02 PM IST
  • ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ
  • ವೈಭವ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕೋಚ್ ಮನೀಷ್ ಓಜಾ  ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಮನೀಷ್ ಓಜಾ ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 263.15 ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 229.26 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವೈಭವ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ,ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ವೈಭವ್ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಿಂತ ವೈಭವ್ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ.ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಾಲ್ಕನೇಯದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಿಂತ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.ಐದನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author
IPL 2026vaibhav sooryavanshiAbhishek SharmaKKR vs RRವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Trending News