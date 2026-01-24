ಮಾಲಿಕತ್ವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. RCB ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ..

IPL 2026 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, IPL ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ತಂಡವಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಸಿಇಒ ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಅವರು RCB ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಎಸ್ಎಲ್) ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರ ಮದ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೋಂಬಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
Over the next few months, will be putting in a STRONG and COMPETITIVE bid for @RCBTweets, one of the best teams in the IPL.
— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 22, 2026
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬದಲು ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ರಾಯ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅದರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು RCB ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 'ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ' ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. RCB ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅದರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ RCB ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.