English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮಾಲಿಕತ್ವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. RCB ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ..

ಮಾಲಿಕತ್ವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. RCB ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ..

royal challengers bangalore: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ತಂಡವಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 24, 2026, 12:21 PM IST
  • IPL 2026 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ
  • ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಅವರು RCB ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Amla Side Effects
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
ಶುರುವಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್‌ ಟೈಮ್‌! ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ
camera icon6
Karna serial
ಶುರುವಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್‌ ಟೈಮ್‌! ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
camera icon11
sun transit 2026 effects
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
camera icon7
Red Thread
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಮಾಲಿಕತ್ವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. RCB ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ..

IPL 2026 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, IPL ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ತಂಡವಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಸಿಇಒ ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಅವರು RCB ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಎಸ್‌ಎಲ್) ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರ ಮದ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೋಂಬಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬದಲು ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ರಾಯ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅದರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು RCB ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 'ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ' ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. RCB ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅದರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ RCB ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Adar Poonawallaroyal challengers bangloreVirat Kohli

Trending News