ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ಬಾರಿ.. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್..!

IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಬಾರಿ, ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 2008, 2011 ಮತ್ತು 2013 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಡೆದ ಆ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ (2008): ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು. ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರವಿತೇಜ, ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಎರಡನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ (2011): 2011ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ 16 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲಾರೆನ್, ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು.
ಮೂರನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ (2013): ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಿ, ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. 19 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಟಿಂಡಾ ಅವರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಐಪಿಎಲ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 2008 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 162 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮಿಶ್ರಾ 174 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಗೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅವರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 2017 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಅವರು 22 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 76 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಅವರು 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 64 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ: 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವ ತಮಿಳುನಾಡು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 2008 ರ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಾಜಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿ.ಆರ್.ವಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಆದರು.