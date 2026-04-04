  • ರೈತನ ಮಗನ ರೌದ್ರಾವತಾರ: ಗುಜರಾತ್ ಪರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದ ಎಸೆತ ಎಸೆದ ಈ ಬೌಲರ್..!

Fastest ball of IPL 2026: ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ ಬಳಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು.ಅವರ ತಂದೆ ನಾಥು ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲತಃ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:03 PM IST
  • ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ ಬಳಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು
  • ಅವರ ತಂದೆ ನಾಥು ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲತಃ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ!
camera icon6
Gold loan rules changing
Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gulkand Benefits
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ?
IPL 10 ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌.. ಅನನ್ಯಾ, ನೀತಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
camera icon8
IPL 10 ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌.. ಅನನ್ಯಾ, ನೀತಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ!
camera icon7
What does India buy from Pakistan
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ!
Fastest ball of IPL 2026: ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ನ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ರಫ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗ ಈ ಬಾರಿಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 140 ರಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯ ಕಿಚ್ಚು!

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 16 ನೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಗಂಟೆಗೆ 154.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಎಸೆತ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಎಸೆತಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಸೆತವು ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಂಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಬೌಲ್ ಗಳು ಡೆತ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಯಾರು ಈ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ?

ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ ಬಳಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು.ಅವರ ತಂದೆ ನಾಥು ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲತಃ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 17, 2002 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸೇರಿ 6 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

 

