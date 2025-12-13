ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದೆ. ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಾಜು ಕರೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ 9 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹರಾಜಿನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 77 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಆಟಗಾರರು ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ 1,355 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 359 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 350 ಆಟಗಾರರು ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನ ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ (ಭಾರತ), ವೀರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಚಾಮಾ ಮಿಲಿಂದ್ (ಭಾರತ), ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರ (ಭಾರತ), ಕೆ.ಎಲ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ (ಭಾರತ), ಎಥಾನ್ ಬಾಷ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀನ್, ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ (ಭಾರತ), ನಾಮ್ಲಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ (ಭಾರತ) ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಆಟಗಾರರು ಭಾರತೀಯರು ಉಳಿದ 3 ಜನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
