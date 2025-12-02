IPL 2026 Auction: ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ!

IPL 2026 Auction: ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಬೆಲೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 45 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರರು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಟೋಯ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರನ್ನ 24 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ರನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಐಪಿಎಲ್ 2022ರಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಯುವ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು 77 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, 72 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವರನ್ನ ಖರೀದಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನ 17.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ಆಟಗಾರ, ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ನಡುವೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು 173 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 49 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 77 ಸ್ಥಾನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹237.55 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.