ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?.
ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂದರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಆಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಟ್ಟು 64.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಹೊಂದಿದ ಟೀಮ್ ಇಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಆಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 43.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಎತಿಹಾದ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹರಾಜು ಕೂಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 237.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ 77 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು ಎನ್ನವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. 369 ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಕ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
