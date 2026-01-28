IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

IPL 2026: IPL 2026 ಸೀಸನ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ IPL ಭರವಸೆ ಬಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ RAPP (ನೋಂದಾಯಿತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೂಲ್) ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1307 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ RAPP ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಐಪಿಎಲ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಯಾರೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೂಲ್ ರಚಿಸಿದೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ RAPP ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
RAPP ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು
ಈ ಬಾರಿ RAPP ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ದಂತಕಥೆಗಳೇ ಸೇರಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ರೀಸ್ ಟಾಪ್ಲಿ, ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 98ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ವಿದೇಶಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಭರತ್, ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ, ಸಂದೀಪ್ ವಾರಿಯರ್, ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಆರ್ಎಪಿಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ದೀರ್ಘ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆಗ ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ ಅಥವಾ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರನು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಆಟಗಾರನು ಹೋಗಿ ಆ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 1307 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಪಟ್ಟಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.