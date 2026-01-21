English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: RCB ಮತ್ತು RR ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

IPL 2026: RCB ಮತ್ತು RR ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುರಂತ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 21, 2026, 04:23 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ
  • ಎರಡು ತಂಡ ಜನವರಿ 27 ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ತವರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು

IPL 2026: RCB ಮತ್ತು RR ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ತವರು ಸ್ಥಳಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿವೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 27ರ ವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುರಂತ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..!

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 27 ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ತವರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಧುಮಾಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2026 ರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ:

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.'ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ 60 ದೇಶಗಳು..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಘೋಷಣೆ ಏನು?

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಆರ್‌ಸಿಎ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯದಿರುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಆತಿಥೇಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೈಪುರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.

Royal Challengers BangaloreRajasthan RoyalsM Chinnaswamy StadiumRajasthan Cricket AssociationBCCI

