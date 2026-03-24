IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಉಡುಪಿನ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ..! ಈ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೆಲವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...
ಐಪಿಎಲ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ, ತರಬೇತಿ, ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಡುಪು ನಿಯಮ:
ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಟಗಾರರು ತೋಳಿಲ್ಲದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಬೆವರು ಒಣಗಲು ತೋಳಿಲ್ಲದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋವರ್ ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ,ಈಗ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.ಯಾವುದೇ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಯಾವುದೇ ತವರು ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಇಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.