IPL 2026 Captains Report Card: IPL 2026ರ ಸೀಸನ್ ರೋಮಾಂಚಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾಚುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್): ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 309 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು 61.80 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 174 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 257 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 200 ದಾಟಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಟಾಪ್ -4ರಲ್ಲಿರಲು ರಜತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್/ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್): ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 312 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ ಟಾಪ್ 4ರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್): ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 207 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 23 ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್): ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂಡವು 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್): ಋತುವಿನ ಆರಂಭ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 74 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರುತುರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 245 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ರುತುರಾಜ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್): ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವು ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್): ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ರಹಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 3.33. ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸತತ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಸೋತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್): ಈ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆ ಬಹುತೇಕ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್): 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂದರೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.