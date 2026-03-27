IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಹೇಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ತಯಾರಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ RCB. ಹಾಗೂ SRH ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಬಾರಿ RCB ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದ ಅವಘಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ KSCA ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು..ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, NSG ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೌನಸರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು..,ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು.. ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲು ಫ್ಲಾನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶೆಟಲ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂವರೆಗೂ ತಂದು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು..,40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ಬಡದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು.., ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ..