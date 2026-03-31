ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಳುಗಿದ CSK.. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸುನಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ

IPL 2026 CSK vs RR News: ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುಹಾಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಸಾಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ CSK ಆಟಗಾರರನ್ನ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿತು. ರಾಯಲ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ವೈಭವ ಮೆರಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ CSK ಪರ ಪಂದ್ಯ ವಾಲಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ RR ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು... ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ CSK ವಿರುದ್ಧ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು RR ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟ:
ಇನ್ನೂ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಮುಂದೆ 5 ಸಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಡಿಯೂರಿತ್ತು.. ಯಾವ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರನ್ ಕದಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದ CSK, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೌಲ್ ಡೌಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಹಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.. ಬರೀ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಬೌಲ್ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ CSK ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇತ್ತು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ CSK ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಚಚ್ಚಿಹಾಕಿದ್ರು... ಜಸ್ಟ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಇದು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ 3ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ IPLನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ 2ನೇ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೆರದರು. ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 5 ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 4 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅನ್ಸೂಲ್ ಕಂಬೋಜ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು..
ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 38 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 18 ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅಜೇಯ 14 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. CSK ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೋಲಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ:
ಇನ್ನೂ ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪೆವಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಚರ್, ನಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ದಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋಯ್ತು. 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ CSK ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಟ 2ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೊಂಚ ರೋಷಾವೇಶ ತೋರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ 17 ರನ್ಗೆ ಅವರ ಆಟವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ CSK ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು.
ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಳುಗಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ:
ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದ CSK ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ.. ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನಚು ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ 5 ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ T20 ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ CSK ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೇ RCB ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ CSK ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.