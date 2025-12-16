ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ IPL! ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್..‌

IPL 2026 News: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈಗ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಮುಂಬರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ? ಕಳೆದ (2025ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ RCB ತಂಡದ ತವರೂರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ RCB ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿಯ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿ!
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ಬಝ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸಿಇಒ ಹೇಮಾಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂದ್ಯ?
ಕ್ರಿಕ್ಬಝ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು (ಡಿ.16) IPL ಆಟಗಾರರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ತಂಡ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿವೆ.