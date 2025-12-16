English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ IPL! ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್..‌

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 16, 2025, 01:03 PM IST
  • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು.
  • ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ.
  • ಯಾವ್ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದು ನಿರ್ಧಾರ.

IPL 2026 News: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈಗ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಮುಂಬರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ? ಕಳೆದ (2025ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ RCB ತಂಡದ ತವರೂರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ RCB ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿಯ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ IPL ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ, ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ!  

ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿ! 
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್‌ಬಝ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸಿಇಒ ಹೇಮಾಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಣ್ಣು!!

ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂದ್ಯ?
ಕ್ರಿಕ್‌ಬಝ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು (ಡಿ.16) IPL ಆಟಗಾರರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು  ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ತಂಡ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿವೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026IPL auctionip̧l ipl playersIPL Auction Listlive ipl

