Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:07 PM IST
  • ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 12,490 ಕೋಟಿ ರೂ
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

IPL 2026: ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗಳಿಸುವುದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಬಾದಷಾ ಗಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತಾ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿರಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ.ರೂ ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೆಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UGC-NET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ..!

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಾರುಖ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದೇಗೆ?

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೋಗೊಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕೇವಲ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ, ಬಹುಮಾನದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು:

ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 270 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆಚ್ಚಗಳು: ಆಟಗಾರರ ವೇತನ, ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 150 ರಿಂದ 170 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್..! ಮೆಕ್ ಗ್ರಾತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೈರಲ್..!

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾಲು: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶೇ 55 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಉಳಿದ ಶೇ 45 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತಂಡದ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ.ರೂ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 12,490 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2024 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್‌ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು (ರೂ. 25.20 ಕೋಟಿ) ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

 

 

 

