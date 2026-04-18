English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ನಂತರ ಈ ಮೂವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ!?

IPL 2026: ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅದರ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:38 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣ
  • ಮೂವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ!?

Trending Photos

Indian cricketers retirement: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ XI ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣವು 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ:

Add Zee News as a Preferred Source

ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅದರ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿಗೆ ₹75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ XI ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಣ 36 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆಗೆ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2027 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 174 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ, 29.42 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,942 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 114 ರನ್ ಆಗಿದೆ.  

ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ₹75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 37 ವರ್ಷದ ಇಶಾಂತ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ 38 ದಾಟಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯಾರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರಬಹುದು. 117 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ ಕೇವಲ 96 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ: ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ. ಈಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ₹1.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025 ರ ಋತುವಿನಿಂದ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ 30.40 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 67, 8, 8*, 41, 28, ಮತ್ತು 0 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ರಿಸ್ಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಒಟ್ಟು 204 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 30.49 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,184 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 105 ಮತ್ತು ಅವರು 2 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 34 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು.

IPL 2026Indian cricketers retirementIshant sharma

Trending News