ipl 2026 fans angry on rishabh pant: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡವು IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧ ರೋಮಾಂಚಕ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸೋತರು. ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಮರಿಹೋದವು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಂತ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪಂತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅನನುಭವಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ರಥಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂತ್ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸತತ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಪಂತ್ ಸರಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ಇನ್ನೂ 20 ರನ್ಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ನಾಯಕ..
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೇವಲ 110.53. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೋರನ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ಪಂತ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ದೋಷಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಲಾಂಟೊಗೆ 27 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ" ಎಂದು ನೆಟಿಗರು ಕಟುವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 27 ಕೋಟಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಂತ್, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಸೋಲು ಲಕ್ನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದೆ.ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಹೇಗೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.