LSG vs RR ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

LSG vs RR Fan Fight Video: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಕ್ನೋದ ಎಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪರಸ್ಪರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ನ 32 ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೇಲಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೋ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ತನ್ನನ್ನು ನೂಕಿದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒದ್ದನು. ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವಂತೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಪಂದ್ಯವೇ ಈ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ 40 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 159 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 43 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿತು. ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಲಕ್ನೋಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 119 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 55 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ತಂಡದ ಉಳಿದವರು ವಿಫಲಾರದರು.
ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಕಾರಣ ಲಕ್ನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅಬ್ಬರದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಂತರ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಳ್ಳಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜಗಳವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಟದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಈ ಜಗಳವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆರಳು ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
A fight broke out in the stands during an IPL match at Ekana stadium in Lucknow, UP. pic.twitter.com/ZNvmItxRPN
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 23, 2026
