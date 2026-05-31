Shubman gill record: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ನಡುವಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮೇ 31 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -2 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಗಿಲ್
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಪರ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಗಿಲ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 118.60 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಗಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಅನ್ನು 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೆಕೆಆರ್ ತೊರೆದ ನಂತರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟಗಾರರಾದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
CSK ವಿರುದ್ಧ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 2023 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಉರಾಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 195.00 ರ ಮಾರಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 39 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.
ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅವರು 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 106 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 67.50 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 127.35. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2018 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 133 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಗಿಲ್, 142.13 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4,588 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಅದ್ಭುತ ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 32 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅಪಾರ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಗಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಿಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 163.71 ರ ಮಾರಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 722 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 157.14 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ರಂತಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.